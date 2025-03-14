Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта

«Всё правда», - заявил Сухоруков.

По его словам, пока неизвестно, когда можно будет приступить к работе. В начале марта актер перенес второй инфаркт. Первый у него был в 2008 году.

Ранее актёр Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат 3», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



