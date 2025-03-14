Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
14 марта 202515:11
Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», народный артист РФ Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта. Эту информацию подтвердил сам актер, передает ТАСС.
«Всё правда», - заявил Сухоруков.
По его словам, пока неизвестно, когда можно будет приступить к работе. В начале марта актер перенес второй инфаркт. Первый у него был в 2008 году.
Ранее актёр Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат 3», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru