Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта

Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», народный артист РФ Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта. Эту информацию подтвердил сам актер, передает ТАСС.

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«Всё правда», - заявил Сухоруков.

По его словам, пока неизвестно, когда можно будет приступить к работе. В начале марта актер перенес второй инфаркт. Первый у него был в 2008 году.

Ранее актёр Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат 3», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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