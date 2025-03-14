СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Новой Москве

Неизвестный ворвался с оружием в детский сад на улице Липовый парк в Новой Москве, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным СМИ, злоумышленник открыл огонь. Один мужчина получил ранение в ногу.

На месте работают правоохранители. Подробностей пока нет.

По данным агентства «Москва», женщина пришла за ребенком в детский сад, ее встретил муж, с которым она разводится. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина начал стрелять.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:СтрельбаПострадавшиеДетиМосква

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