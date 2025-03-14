СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Новой Москве
14 марта 202515:42
Неизвестный ворвался с оружием в детский сад на улице Липовый парк в Новой Москве, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, злоумышленник открыл огонь. Один мужчина получил ранение в ногу.
На месте работают правоохранители. Подробностей пока нет.
По данным агентства «Москва», женщина пришла за ребенком в детский сад, ее встретил муж, с которым она разводится. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина начал стрелять.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru