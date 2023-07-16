СМИ: при разрыве зерновой сделки Украина может терять 500 млн долларов в месяц
16 июля 202309:29
Украинские власти за время действия зерновой сделки экспортировали зерна на 9,8 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Если произойдет разрыв соглашения, Киев будет терять до 500 млн долларов ежемесячно. С августа 2022 по июнь 2023 года бывшая советская республика экспортировала 50,6 млн тонн зерна. Большая часть экспорта проходит через порты.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не делали никаких заявлений о продлении зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru