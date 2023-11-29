При обстреле Херсонской области погибли четверо сотрудников полиции
29 ноября 202322:45
В Херсонской области четверо полицейских стали жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Под обстрел попало здание ОМВД России в селе Юбилейном. Огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Пострадали 18 человек. Пять госпитализированы с тяжелыми ранениями.
На заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил о провале попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru