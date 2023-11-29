При обстреле Херсонской области погибли четверо сотрудников полиции

В Херсонской области четверо полицейских стали жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Под обстрел попало здание ОМВД России в селе Юбилейном. Огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Пострадали 18 человек. Пять госпитализированы с тяжелыми ранениями.

На заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил о провале попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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