СМИ: Кремль распределит депутатов Госдумы по системе светофора

В Кремле для оценки депутатов перед выборами решили разбить их по системе «светофора»: на желтую, зеленую и красную группы, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что среди критериев оценки – авторитет среди коллег и «несгораемый остаток» электората.

По данным издания, ранее администрация президента направила в регионы анкету для оценки действующих депутатов всех партий. Там указано, что анкета является частью процесса составления списков на новый созыв в Думу, выборы в которую пройдут в декабре 2026 года.

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Местные администрации должны разместить депутатов в красную, желтую или зеленую группу. Также нужно уточнить общественный статус парламентария: является ли он участником СВО, состоит ли в «Народном фронте» и так далее.

Помимо прочего, представителям регионов предложили выбрать кандидатов на замену тому или иному нынешнему депутату.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что большую часть работы чиновников нельзя назвать творческой, ее с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта (ИИ), предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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