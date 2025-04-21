СМИ: Кремль распределит депутатов Госдумы по системе светофора

В Кремле для оценки депутатов перед выборами решили разбить их по системе «светофора»: на желтую, зеленую и красную группы, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что среди критериев оценки – авторитет среди коллег и «несгораемый остаток» электората.

По данным издания, ранее администрация президента направила в регионы анкету для оценки действующих депутатов всех партий. Там указано, что анкета является частью процесса составления списков на новый созыв в Думу, выборы в которую пройдут в декабре 2026 года.