СМИ: Кремль распределит депутатов Госдумы по системе светофора
В Кремле для оценки депутатов перед выборами решили разбить их по системе «светофора»: на желтую, зеленую и красную группы, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Уточняется, что среди критериев оценки – авторитет среди коллег и «несгораемый остаток» электората.
По данным издания, ранее администрация президента направила в регионы анкету для оценки действующих депутатов всех партий. Там указано, что анкета является частью процесса составления списков на новый созыв в Думу, выборы в которую пройдут в декабре 2026 года.
Местные администрации должны разместить депутатов в красную, желтую или зеленую группу. Также нужно уточнить общественный статус парламентария: является ли он участником СВО, состоит ли в «Народном фронте» и так далее.
Помимо прочего, представителям регионов предложили выбрать кандидатов на замену тому или иному нынешнему депутату.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что большую часть работы чиновников нельзя назвать творческой, ее с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта (ИИ), предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru