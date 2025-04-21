В гостинице в Москве неизвестный взорвал страйкбольную гранату

Неизвестный взорвал в одной из гостиниц в Москве страйкбольную гранату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, неустановленный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице», - отметил источник.

Злоумышленник скрылся, его разыскивают. Проводится проверка по статье о хулиганстве.

Ранее в подмосковной Истре пятиклассник взорвал во время урока хлопушку-бомбочку, после ЧП было возбуждено дело по факту возможных халатных действий должностных лиц школы, напоминает RT.

