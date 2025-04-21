В Москве пресекли деятельность банды медицинских мошенников

Полиция задержала 14 человек в Москве, которые продавали по телефону обычные биологически активные добавки (БАДы) и выдавали их за лекарства, отметили в пресс-службе МВД.

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Преступники размещали свою рекламу в интернете и СМИ, а затем звонили жертвам. Они ставили им диагнозы по телефону и предлагали купить чудо-таблетки. По версии следствия, мошенники обманывали людей и продавали им обычные БАДы.

Под стражей остались четыре организатора преступной схемы. Остальные десять человек вышли на свободу под подписку о невыезде. В отношении обвиняемых возбуждено 69 уголовных дел.

Ранее член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Алексей Никонов рассказал в пресс-центре НСН, что продажи БАДов и антидепрессантов в России выросли за год примерно на 17%.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
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