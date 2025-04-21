В Курской и Белгородской областях уничтожили два беспилотника ВСУ
21 апреля 202511:40
Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях. Об этом заявили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, военные ликвидировали дроны в период с 09:10 до 09:30 мск.
«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области», - отметило Минобороны.
Накануне FPV-дрон атаковал село Нечаевка в Белгородской области, пострадали женщина и двое детей, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru