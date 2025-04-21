Султан Омана отправился с визитом в Россию
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид посетит Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Оманское информационное агентство.
Глава государства отправился в российскую столицу в сопровождении делегации, в состав которой вошли высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди и министр торговли Каис бен Мухаммед аль-Юсуф.
Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер и султан Омана проведут встречу 22 апреля. Политики рассмотрят основные направления сотрудничества двух стран. Как отмечал оманский посол в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх, во время визита султана планируется подписание десяти соглашений.
Ранее Россию посетил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, он провел переговоры с Владимиром Путиным, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru