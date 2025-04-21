Глава «АвтоВАЗа» пообещал семьям с детьми льготные автокредиты в апреле
До конца апреля правительство вернет субсидии на покупку автомобиля для семей с несовершеннолетними детьми, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Его слова приводит РИА Новости.
Программа «Семейный автомобиль» уже действует на Дальнем Востоке. Семьи с хотя бы одним несовершеннолетним ребенком могут получить скидку в размере 25% от стоимости машины.
Инициатива включает в себя только те автомобили с двигателем внутреннего сгорания, стоимость которых не превышает 2 млн рублей. К ним относятся почти все отечественные модели Lada, ВИС, УАЗ и «Москвич 3», уточняется в публикации.
Ранее автоэксперт Олег Мосеев заявил в разговоре с НСН, что россияне сегодня не могут брать автокредиты по обычной рыночной ставке, поэтому компании субсидируют их для некоторых категорий граждан. Он добавил, что производители предлагают ссуды под 10-15% годовых, когда как у банков ставка будет выше 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru