Исследование: Треть регионов России не закупили вакцины от вируса папилломы человека
Больше трети российских регионов не закупили вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), либо получили их в незначительных объемах, сообщает «Коммерсант» с ссылкой на исследование проекта по анализу госзакупок «Тендерскоп».
ВПЧ — это заболевание, передающееся половым путем или при тесном контакте кожных покровов. У него существует более 150 штаммов, некоторые из которых вызывают рак шейки матки. Его можно избежать, если вовремя сделать прививку.
Аналитики отметили, что закупки официально одобренных препаратов против вируса «Церварикс» и «Гардасил» за последние 10 лет сильно отличались в зависимости от региона. Почти половина пришлась на Москву. В списках лидеров также Челябинская область. Уточняется, что в тех субъектах, где региональные власти не захотели приобретать вакцины, заболеваемость раком шейки матки гораздо выше.
Ранее сообщалось, что в России создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru