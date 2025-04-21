Исследование: Треть регионов России не закупили вакцины от вируса папилломы человека

ВПЧ — это заболевание, передающееся половым путем или при тесном контакте кожных покровов. У него существует более 150 штаммов, некоторые из которых вызывают рак шейки матки. Его можно избежать, если вовремя сделать прививку.

Аналитики отметили, что закупки официально одобренных препаратов против вируса «Церварикс» и «Гардасил» за последние 10 лет сильно отличались в зависимости от региона. Почти половина пришлась на Москву. В списках лидеров также Челябинская область. Уточняется, что в тех субъектах, где региональные власти не захотели приобретать вакцины, заболеваемость раком шейки матки гораздо выше.

Ранее сообщалось, что в России создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака, напоминает НСН.

