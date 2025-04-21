Писториус заявил, что у немцев есть интимная связь с оружием

Он употребил эту фразу, рассуждая о поставках крылатых ракет «Таурус» на Украину. Писториус удивился, что только немцы могут так долго обсуждать этот вопрос, в отличие от британцев и французов, которые уже отправили свое оружие украинской армии. Министр добавил, что Германия может предоставить украинцам эти ракеты. По его мнению, это возможно, хотя и существует ряд препятствий и контраргументов против такого решения.

В российском МИД уже неоднократно заявляли, что министерство будет считать такой шаг как прямое участие Германии в боевых действиях против России. Об этом сообщила его официальный представитель Мария Захарова.

Ранее Борис Писториус заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине недостижимо в ближайшем будущем, напоминает НСН.

