Писториус заявил, что у немцев есть интимная связь с оружием
У немцев сформировалось особое и интимное отношение к оружию, заявил в интервью телеканалу ARD исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус.
Он употребил эту фразу, рассуждая о поставках крылатых ракет «Таурус» на Украину. Писториус удивился, что только немцы могут так долго обсуждать этот вопрос, в отличие от британцев и французов, которые уже отправили свое оружие украинской армии. Министр добавил, что Германия может предоставить украинцам эти ракеты. По его мнению, это возможно, хотя и существует ряд препятствий и контраргументов против такого решения.
В российском МИД уже неоднократно заявляли, что министерство будет считать такой шаг как прямое участие Германии в боевых действиях против России. Об этом сообщила его официальный представитель Мария Захарова.
Ранее Борис Писториус заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине недостижимо в ближайшем будущем, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru