Хинштейн: С освобожденных территорий Курской области вывезли 797 человек

Почти 800 человек вывезены в безопасные районы с освобожденных приграничных территорий Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона региона Александр Хинштейн на заседании правительства области.

«Общее количество вывезенных начиная с 12 марта жителей составляет 797 человек», - цитирует Хинштейна РИА Новости.

Как отметил врио губернатора, такие данные зафиксированы на 20 апреля.

Ранее стало известно, что армия России вернула под свой контроль 64 населенных пункта в Курской области после вторжения ВСУ, пишет «Свободная пресса».

