Никас Сафронов заявил, что каждый день молился за здоровье папы Римского
Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов назвал большой потерей смерть папы Римского, отметив, что ежедневно молился о его здоровье.
«Он очень любил и уважал русскую культуру и хотел, чтобы европейцы лучше ее узнали», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил художник, который в феврале 2025 года лично встречался с папой Римским, он воспринимает его благословение на проведение выставок в Европе как напутствие. Предварительно планировалось, что экспозиция будет представлена в Ватикане в июне, часть работ уже была согласована с папой Римским. Однако теперь, по словам Сафронова, точно неизвестно, состоится ли эта выставка.
Ранее сообщалось, что папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. При этом в феврале понтифик попал в больницу с двусторонней пневмонией, однако позже состояние папы начало улучшаться, и в марте он появился на публике, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru