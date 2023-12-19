Президент Чехии: на Украине произойдет плачевный для Европы сдвиг

«…Мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем», — заявил он. Глава государства отметил, что возникнет ситуация, с которой «придется иметь дело». На ситуацию на Украине и в мире в целом повлияют президентские выборы в России и в США.

Павел выразил уверенность в том, что в случае успеха экс-президента США Дональда Трампа на выборах мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или Европейского союза.

Ранее Павел заявил, что Россия остается для Евросоюза главной угрозой, армии ЕС «серьезно» относятся к ней и готовятся к высокоинтенсивному конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

