Медведев назвал Евросоюз «настоящим врагом» России

Евросоюз превратился в «настоящего врага» России, написал на своей странице «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Политик считает, что Евросоюз стал врагом России с подачи США. Европейские страны вплотную приблизились к вырождению, заявил Медведев.

«Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера», - констатировал он.

По словам Медведева, великие державы рано или поздно договорятся о новых условиях. России нет смысла начинать конфликт с Соединенными Штатами, добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзДмитрий Медведев

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