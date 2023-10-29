Медведев назвал Евросоюз «настоящим врагом» России
Евросоюз превратился в «настоящего врага» России, написал на своей странице «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик считает, что Евросоюз стал врагом России с подачи США. Европейские страны вплотную приблизились к вырождению, заявил Медведев.
«Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера», - констатировал он.
По словам Медведева, великие державы рано или поздно договорятся о новых условиях. России нет смысла начинать конфликт с Соединенными Штатами, добавил зампред Совбеза.
Ранее Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru