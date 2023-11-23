Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности
Россия остается для Евросоюза главной угрозой, армии ЕС «серьезно» относятся к ней и готовятся к высокоинтенсивному конфликту. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает издание Blesk.
По словам политика, из-за конфликта на Украине РФ потребуются годы, чтобы восстановить боеспособность. В то же время Чехия и другие страны НАТО воспринимают Россию в качестве «угрозы номер один», пишет RT.
Позицию чешского президента поддержала лидер Венгрии Каталин Новак. Политик пообещала, что страны «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) будут стараться в дальнейшем помогать Украине.
Между тем СМИ сообщили, что ЕС «тайно финансирует» Россию, закупая сжиженный природный газ. Москва получает от продажи СПГ до 6,1 млрд евро, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскачество обнаружило в пельменях листерии и сальмонеллы
- На солиста группы Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989 года
- Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности
- Президент Аргентины Милей призвал Зеленского принять конференцию по Украине
- Премьер Италии обрадовалась словам Путина о необходимости мира на Украине
- Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года
- «Москвич» планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
- Израиль: освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября
- СМИ: в США считают взрыв на границе с Канадой аварией
- СМИ: КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru