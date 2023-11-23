Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Россия остается для Евросоюза главной угрозой, армии ЕС «серьезно» относятся к ней и готовятся к высокоинтенсивному конфликту. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает издание Blesk.

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По словам политика, из-за конфликта на Украине РФ потребуются годы, чтобы восстановить боеспособность. В то же время Чехия и другие страны НАТО воспринимают Россию в качестве «угрозы номер один», пишет RT.

Позицию чешского президента поддержала лидер Венгрии Каталин Новак. Политик пообещала, что страны «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) будут стараться в дальнейшем помогать Украине.

Между тем СМИ сообщили, что ЕС «тайно финансирует» Россию, закупая сжиженный природный газ. Москва получает от продажи СПГ до 6,1 млрд евро, отмечает телеканал «360».

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