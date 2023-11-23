Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

По словам политика, из-за конфликта на Украине РФ потребуются годы, чтобы восстановить боеспособность. В то же время Чехия и другие страны НАТО воспринимают Россию в качестве «угрозы номер один», пишет RT.

Позицию чешского президента поддержала лидер Венгрии Каталин Новак. Политик пообещала, что страны «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) будут стараться в дальнейшем помогать Украине.

Между тем СМИ сообщили, что ЕС «тайно финансирует» Россию, закупая сжиженный природный газ. Москва получает от продажи СПГ до 6,1 млрд евро, отмечает телеканал «360».

