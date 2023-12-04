Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине

Словакия продолжит осуществлять помощь Украине в ряде вопросов, в том числе гуманитарных и гражданских, но поставки оружия, по словам Фицо, исключены.

Политик добавил, что гибель людей в ходе конфликта на Украине ни к чему не приведет, а военное решение - тупиковое.

Ранее днем премьер Чехии Петр Фиала признал необходимость сократить помощь Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

