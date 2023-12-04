Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо в разговоре украинским коллегой Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в своих социальных сетях.
Словакия продолжит осуществлять помощь Украине в ряде вопросов, в том числе гуманитарных и гражданских, но поставки оружия, по словам Фицо, исключены.
Политик добавил, что гибель людей в ходе конфликта на Украине ни к чему не приведет, а военное решение - тупиковое.
Ранее днем премьер Чехии Петр Фиала признал необходимость сократить помощь Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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