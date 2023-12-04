Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года

Оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, пишет Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

По ее словам, без выделения дополнительного бюджета США не смогут поставлять Киеву боеприпасы и технику, денег уже нет, времени на размышление тоже.

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Американская администрация отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на помощь Киеву, сообщил телеканалу ABC представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, кроме того, в запросе на дополнительное финансирование заложены деньги для Израиля и для безопасности американских границ.

Ранее в пентагоне заявили, что американская администрация почти исчерпала имеющиеся в ее распоряжении средства на оказание помощи Киеву, однако пока продолжает военные поставки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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