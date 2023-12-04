Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года

Оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, пишет Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

По ее словам, без выделения дополнительного бюджета США не смогут поставлять Киеву боеприпасы и технику, денег уже нет, времени на размышление тоже.