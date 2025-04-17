Путин заявил, что нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
В России новый национальный проект по развитию космической отрасли должен быть утвержден в ближайшее время, сообщил на совещании по развитию космической деятельности глава государства Владимир Путин.
По его словам, в стране к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, а планы по освоению космоса должны соответствовать статусу РФ передовой космической державы.
Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро, организаций для развития космической отрасли. Также президент заявил, что реализация нацпроекта должна способствовать развертыванию системы беспилотных летательных аппаратов.
По словам Путина, такие люди, как американский бизнесмен Илон Маск, «нечасто появляются в человеческой популяции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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