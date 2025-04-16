В МИД России объяснили причины проверки банного комплекса в Москве

Проверка, проведенная правоохранительными органами Москвы 10 апреля в банном комплексе «Бодрость» в Тимирязевском районе, носила плановый характер и не была направлена против граждан какой-либо страны, сообщили в МИД России. По данным министерства, проверка проводилась в рамках работы по обеспечению безопасности и общественного порядка в столице.

В ходе мероприятия было установлено, что почти половина иностранных граждан находились в России незаконно. В министерстве отметили, что несколько пользователей социальных сетей выразили недовольство по поводу применения силовых методов при задержаниях.