В МИД России объяснили причины проверки банного комплекса в Москве
Проверка, проведенная правоохранительными органами Москвы 10 апреля в банном комплексе «Бодрость» в Тимирязевском районе, носила плановый характер и не была направлена против граждан какой-либо страны, сообщили в МИД России. По данным министерства, проверка проводилась в рамках работы по обеспечению безопасности и общественного порядка в столице.
В ходе мероприятия было установлено, что почти половина иностранных граждан находились в России незаконно. В министерстве отметили, что несколько пользователей социальных сетей выразили недовольство по поводу применения силовых методов при задержаниях.
Однако, как уточнили в МИД, иностранные граждане оказали сопротивление правоохранительным органам, что и привело к применению соответствующих мер в отношении нарушителей.
Из 59 задержанных иностранных граждан 25 находились в России с нарушением миграционного законодательства, и в отношении них принимаются меры в соответствии с законом. Некоторые из задержанных подозреваются в связях с радикальными группировками. В ведомстве подчеркнули, что проверка не была нацелена против граждан конкретных стран, однако нарушители миграционного законодательства должны осознавать последствия своего поведения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru