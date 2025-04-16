Россия подпишет с Лаосом соглашение о правовой помощи по уголовным делам

Подписание соглашения от имени России поручено Министерству юстиции.

При этом ведомству разрешено вносить в текст договора изменения, не затрагивающие его принципиальные положения, если такие корректировки будут согласованы с лаосской стороной, передает «Радиоточка НСН».

