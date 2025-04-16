Россия подпишет с Лаосом соглашение о правовой помощи по уголовным делам
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, глава государства поддержал предложение правительства заключить договор с Лаосом, направленный на развитие сотрудничества в уголовно-правовой сфере.
Подписание соглашения от имени России поручено Министерству юстиции.
При этом ведомству разрешено вносить в текст договора изменения, не затрагивающие его принципиальные положения, если такие корректировки будут согласованы с лаосской стороной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru