Россия подпишет с Лаосом соглашение о правовой помощи по уголовным делам

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства поддержал предложение правительства заключить договор с Лаосом, направленный на развитие сотрудничества в уголовно-правовой сфере.

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Подписание соглашения от имени России поручено Министерству юстиции.

При этом ведомству разрешено вносить в текст договора изменения, не затрагивающие его принципиальные положения, если такие корректировки будут согласованы с лаосской стороной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьРоссия

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