Ван Дамм выразил желание приехать в РФ и стать послом мира
17 апреля 202501:01
Известный актер Жан-Клод Ван Дамм записал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
Он захотел приехать в Россию и стать «послом мира». «Давайте это сделаем — посол мира!», — заявил актер в видеообращении. Ван Дамм хочет поговорить исключительно про «мир, спорт и счастье». При этом тему политики он затрагивать не намерен.
Ранее стало известно, что актер попал в число обвиняемых по уголовному делу в Румынии о криминальной сети торговли людьми, в том числе детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru