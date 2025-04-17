Ван Дамм выразил желание приехать в РФ и стать послом мира

Он захотел приехать в Россию и стать «послом мира». «Давайте это сделаем — посол мира!», — заявил актер в видеообращении. Ван Дамм хочет поговорить исключительно про «мир, спорт и счастье». При этом тему политики он затрагивать не намерен.

Ранее стало известно, что актер попал в число обвиняемых по уголовному делу в Румынии о криминальной сети торговли людьми, в том числе детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

