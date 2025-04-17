Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию и Путина
Лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью изданию Weltwoche посоветовал Европейскому союзу, включая ФРГ, не демонизировать Россию и российского президента Владимира Путина.
По его словам, Россия не является злом, как ЕС и Германия пытаются ее изобразить. «У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы», — заявил Додик.
Кроме того, политик посоветовал Берлину решить вопрос с газопроводами «Северный поток», пока к решению не подключились США.
Ранее Додик заявил, что Европа проигрывает Путину и теряет миллиарды в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru