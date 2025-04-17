Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию и Путина

По его словам, Россия не является злом, как ЕС и Германия пытаются ее изобразить. «У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы», — заявил Додик.

Кроме того, политик посоветовал Берлину решить вопрос с газопроводами «Северный поток», пока к решению не подключились США.

Ранее Додик заявил, что Европа проигрывает Путину и теряет миллиарды в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

