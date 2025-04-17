СМИ: Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на $50 млрд

По данным газеты, президент также не захотел продавать Киеву ЗРК Pariot. Глава государства выдвинул новые обвинения против президента Украины Владимира Зеленского. Трампа больше волнуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что президент США настолько обеспокоен этой темой, что даже не хочет зарабатывать «на обороне Украины».

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.

