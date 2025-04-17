СМИ: Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на $50 млрд
Американский лидер Дональд Трамп отказал Украине в выгодной сделке на 50 миллиардов долларов, сообщает Bild.
По данным газеты, президент также не захотел продавать Киеву ЗРК Pariot. Глава государства выдвинул новые обвинения против президента Украины Владимира Зеленского. Трампа больше волнуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что президент США настолько обеспокоен этой темой, что даже не хочет зарабатывать «на обороне Украины».
Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений
- СМИ: Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на $50 млрд
- Ван Дамм выразил желание приехать в РФ и стать послом мира
- Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию и Путина
- СМИ: Иван Попов и его защита требуют оправдания
- Путин заявил, что нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
- Россия подпишет с Лаосом соглашение о правовой помощи по уголовным делам
- В МИД России объяснили причины проверки банного комплекса в Москве
- Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином Труфановым
- Золото побило исторический рекорд, превысив 3 350 долларов за унцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru