Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином Труфановым

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе.

Во встрече также приняли участие члены его семьи — мать, невеста и бабушка, а также руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР), включая главного раввина страны Берла Лазара и президента ФЕОР Александра Бороду.