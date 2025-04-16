Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином Труфановым

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе.

Во встрече также приняли участие члены его семьи — мать, невеста и бабушка, а также руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР), включая главного раввина страны Берла Лазара и президента ФЕОР Александра Бороду.

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Путин отметил, что освобождение Труфанова стало возможным благодаря российской политике на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС.

Труфанов, его родные и невеста были похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года из израильского кибуца Нир-Оз во время атаки ХАМАС. В результате нападения был убит его отец, а всего более 250 человек стали заложниками. Семья Труфановых была освобождена в конце 2023 года в рамках первого перемирия. Сам Александр Труфанов был освобожден 15 февраля 2024 года в рамках соглашения о прекращении огня, проведя в плену почти 500 дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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