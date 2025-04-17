СМИ: Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений

По данным телеканала, диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в ней накапливается слишком много жира.

Незадолго до смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени. Причины этой операции не называются.

Звезда сериалов «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров» Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом стало известно в феврале 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

