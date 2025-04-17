СМИ: Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений
17 апреля 202502:01
Причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг стали осложнения, вызванные диабетом, сообщает NBC.
По данным телеканала, диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в ней накапливается слишком много жира.
Незадолго до смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени. Причины этой операции не называются.
Звезда сериалов «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров» Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом стало известно в феврале 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рок-группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Звезда»
- СМИ: Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений
- СМИ: Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на $50 млрд
- Ван Дамм выразил желание приехать в РФ и стать послом мира
- Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию и Путина
- СМИ: Иван Попов и его защита требуют оправдания
- Путин заявил, что нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
- Россия подпишет с Лаосом соглашение о правовой помощи по уголовным делам
- В МИД России объяснили причины проверки банного комплекса в Москве
- Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином Труфановым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru