СМИ: Иван Попов и его защита требуют оправдания
17 апреля 202500:16
Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова представила прошение в Тамбовский гарнизонный военный суд о его полном оправдании по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
По его словам, в судебных прениях в суде он настаивал на полном оправдании Попова по всем пунктам предъявленных обвинений.
Ранее Попов, который обвиняется в мошенничестве, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru