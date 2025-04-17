СМИ: Иван Попов и его защита требуют оправдания

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова представила прошение в Тамбовский гарнизонный военный суд о его полном оправдании по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Путину доложили о письме генерала Попова

По его словам, в судебных прениях в суде он настаивал на полном оправдании Попова по всем пунктам предъявленных обвинений.

Ранее Попов, который обвиняется в мошенничестве, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФ

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