Золото побило исторический рекорд, превысив 3 350 долларов за унцию
Мировые цены на золото в ходе торгов 16 апреля обновили исторический максимум, впервые преодолев отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской товарной биржи Comex.
По состоянию на 21:26 мск, июньский фьючерс на золото подорожал на 113,39 доллара, или на 3,5% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув уровня 3 353,79 доллара за унцию.
В моменте стоимость поднималась до рекордных 3 354,65 доллара.
Аналитики связывают рост цен с продолжающейся геополитической напряженностью, повышенным спросом со стороны центробанков и инвесторов, а также сохраняющейся неопределённостью на валютных и фондовых рынках, передает «Радиоточка НСН».
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