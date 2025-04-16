Золото побило исторический рекорд, превысив 3 350 долларов за унцию

Мировые цены на золото в ходе торгов 16 апреля обновили исторический максимум, впервые преодолев отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской товарной биржи Comex.

По состоянию на 21:26 мск, июньский фьючерс на золото подорожал на 113,39 доллара, или на 3,5% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув уровня 3 353,79 доллара за унцию.