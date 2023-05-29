Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает TRT Haber.
Отмечается, что главы государств обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Разговор состоялся по инициативе Зеленского.
Президент Украины поздравил Эрдогана с переизбранием.
Турецкий лидер 29 мая провел переговоры по телефону с Владимиром Путиным. Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивного диалога.
Эрдоган 27 апреля предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru