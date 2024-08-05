Премьер Бранденбурга выступил за окончание конфликта вокруг Украины
5 августа 202405:18
В Германии глава правительства федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке выступил за скорейшее прекращение конфликта вокруг Украины и переговоры с Москвой, сообщает издание Tagesspiegel.
По его словам, ситуация должна разрешиться как можно скорее с помощью дипломатии. Войдке выразил надежду, что правительство ФРГ приложит все возможные усилия как можно быстрее.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru