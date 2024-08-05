Премьер Бранденбурга выступил за окончание конфликта вокруг Украины

По его словам, ситуация должна разрешиться как можно скорее с помощью дипломатии. Войдке выразил надежду, что правительство ФРГ приложит все возможные усилия как можно быстрее.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

