Подоляк заявил о готовности Украины вести мирные переговоры с Россией
Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание «Страна».
Он подчеркнул, что Украина опровергает утверждения о своем якобы нежелании вести переговоры. В Киеве считают, что переговоры важны, однако для их проведения необходимы необходим соответствующий базис.
Он уточнил, что Украина признает необходимость переговоров, однако настаивает на том, чтобы они проходили на основе международного права. Основным требованием в этом контексте являются территориальная целостность и суверенитет государства, добавил Подоляк.
На Украине запрещены переговоры с Россией, пока Владимир Путин остается президентом. Тем не менее, в июле Владимир Зеленский высказал возможность начать переговоры с российским лидером. Путин предложил условия для прекращения огня, включая вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подоляк заявил о готовности Украины вести мирные переговоры с Россией
- Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту увеличилось до 17 человек
- Крымские энергетики восстановили электроснабжение после аварии в Керчи
- СМИ: ГУР обещало подрывнику из Рязани гражданство Великобритании
- Почти половина граждан США отказалась считать своим долгом помощь Украине
- СМИ: В ЕС призвали принять меры в связи с решением Венгрии по визам для россиян
- В результате обрушения крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек
- Мишустин назначил Тюпышева новым замминистра экономического развития
- СМИ: Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие
- Гендиректор Wildberries Бакальчук подала в суд на своего мужа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru