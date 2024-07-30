Подоляк заявил о готовности Украины вести мирные переговоры с Россией

Он уточнил, что Украина признает необходимость переговоров, однако настаивает на том, чтобы они проходили на основе международного права. Основным требованием в этом контексте являются территориальная целостность и суверенитет государства, добавил Подоляк.

На Украине запрещены переговоры с Россией, пока Владимир Путин остается президентом. Тем не менее, в июле Владимир Зеленский высказал возможность начать переговоры с российским лидером. Путин предложил условия для прекращения огня, включая вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

