Подоляк заявил о готовности Украины вести мирные переговоры с Россией

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание «Страна».

Он подчеркнул, что Украина опровергает утверждения о своем якобы нежелании вести переговоры. В Киеве считают, что переговоры важны, однако для их проведения необходимы необходим соответствующий базис.

Подоляк: Киев может передать Москве свои мирные предложения через посредников

Он уточнил, что Украина признает необходимость переговоров, однако настаивает на том, чтобы они проходили на основе международного права. Основным требованием в этом контексте являются территориальная целостность и суверенитет государства, добавил Подоляк.

На Украине запрещены переговоры с Россией, пока Владимир Путин остается президентом. Тем не менее, в июле Владимир Зеленский высказал возможность начать переговоры с российским лидером. Путин предложил условия для прекращения огня, включая вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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