Матвиенко назвала условие для переговоров России с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной при наличии гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
По словам политика, Москва готова к обсуждениям, если будет иметь гарантии, что это «не отвлечение нас от достижения наших целей».
«Если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения», — указала председатель Совфеда.
Российская сторона готова вести переговоры на этих условиях.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой на условиях, «опирающихся на международное право как концепцию», напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru