Матвиенко назвала условие для переговоров России с Украиной

По словам политика, Москва готова к обсуждениям, если будет иметь гарантии, что это «не отвлечение нас от достижения наших целей».

«Если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения», — указала председатель Совфеда.

Российская сторона готова вести переговоры на этих условиях.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой на условиях, «опирающихся на международное право как концепцию», напоминает 360.ru.

