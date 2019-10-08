«Правый сектор» грозит воевать в Донбассе назло Зеленскому
Представители радикалов заявили НСН, что продолжат боевые действия, пока к Украине не присоединятся республики Донбасса и Крым.
Радикальная организация «Правый сектор» (запрещена в РФ) продолжит воевать на территории Донбасса, несмотря на запланированный отвод украинских войск. Об этом сообщил в эфире НСН пресс-секретарь «Правого сектора» Артём Скоропадский.
По его словам, организация не собирается ориентироваться на указания президента Украины Владимира Зеленского или кого бы то ни было ещё.
«Мы с самого первого дня оккупации Крыма, с самого первого дня вступления российских оккупационных войск на отдельные территории Луганской и Донецкой областей говорили, что мы будем на войне до полной победы, пока все территории Луганска и Донецка не станут полностью украинскими и не будут под нашим контролем, пока Крым не вернётся под контроль Украины. Безотносительно заявлений Зеленского, других батальонов и так далее. У нас абсолютно не меняется наш подход. Мы воевали и будем воевать! Если надо ещё десять лет будем воевать, пока не будут установлены те границы Украины, которые были на момент 2014 года», - заявил НСН Скоропадский.
Ранее о намерении ввести 20 тысяч боевиков на территорию Донбасса в случае отвода украинских войск заявил заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт. Он подчеркнул, что эти люди не готовы отдать «ни одного метра украинской земли»
«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — заявил Гергерт.
Напомним, ранее участникам контактной группы о ситуации на Украине удалось договориться о графике разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе. Начало процесса было запланировано на 7 октября. Однако Киев заявил о срыве отвода войск из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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