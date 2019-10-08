«Правый сектор» грозит воевать в Донбассе назло Зеленскому

Ранее о намерении ввести 20 тысяч боевиков на территорию Донбасса в случае отвода украинских войск заявил заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт. Он подчеркнул, что эти люди не готовы отдать «ни одного метра украинской земли»

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — заявил Гергерт.

Напомним, ранее участникам контактной группы о ситуации на Украине удалось договориться о графике разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе. Начало процесса было запланировано на 7 октября. Однако Киев заявил о срыве отвода войск из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.