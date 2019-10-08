Все сценарии развития ситуации в Донбассе. Кто не хочет мира на Украине?

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что ситуация в Донбассе может развиваться по трем сценариям. По его мнению, первый вариант - попытка украинских властей договориться в рамках второго минского соглашения. Второй — затягивание ситуации «бесконечно долго», что приведет к тому, что люди «по ту сторону линии соприкосновения» никогда не вернутся на сторону Киева, передает ICTV. Третий сценарий предусматривает то, что вопрос о возвращении Донбасса можно оставить и никогда его не поднимать.

Накануне Пристайко заявил, что запланированный на 7 октября развод войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Луганской области не состоится из-за обстрелов. Согласно минским договоренностям, разведение войск возможно лишь на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в эфире НСН, что сорван развод войск по вине украинской стороны, а президент Владимир Зеленский при этом демонстрирует свое бессилие.

«У меня нет сомнений, что стрельбу организовала украинская сторона для того, чтобы не проводить развод войск. Они срывают развод войск, потому что Зеленский панически боится выступления добробатов, ветеранов, радикалов. Андрей Билецкий (лидер Национального Корпуса, первый командир полка "Азов" — НСН) заявил, что они войдут в эти населенные пункты. Зеленский показывает свое бессилие. Если он не может организовать развод войск даже на части фронта, то как он сможет потом убрать войска со всего фронта?» — сказал собеседник НСН.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил НСН, что прекращение гражданской войны на Украине зависит от того, кто победит на предстоящих выборах президента США.

«Зеленский слушает то, что говорит Трамп; Порошенко и "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), естественно, слушают американских демократов, которые их финансировали. И формула Штайнмайера, и нормандская четверка, и все остальные действия не будут исполнены до периода, пока в США кто-то не победит. Если победит Трамп — начнутся мирные процессы, победит Байден — Порошенко и нацисты будут набирать обороты, и ни о каком прекращении гражданской войны и отведении сил ВСУ от линии разграничения говорить не придется», — полагает Водолацкий.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на минувшей неделе договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Соблюдением этих договоренностей обусловлена возможность встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже. Теперь эта встреча под вопросом.

