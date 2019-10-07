Неудачу Зеленского в Донбассе объяснили торговлей «одним местом»
Зампред комитета Госдумы по СНГ заявил в эфире НСН, что Зеленский должен был с первых дней взять под жесткий контроль армию и нацгвардию. Теперь же ситуация выходит из-под контроля.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о срыве процесса разведения сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Последнее село ранее заняли бойцы украинского добровольческого батальона «Азов». В МИД Украины заявили, что процесс приостановлен из-за недавнего обстрела обоих населенных пунктов, поэтому вернуться к вопросу отвода войск можно будет только при условии сохранения перемирия в течение семи дней.
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил в эфире НСН, что перемирие в Донбассе будет зависеть от исхода выборов в США.
«Мы видим, что Порошенко и нацисты вышли на улицы Киева. Бойцы нацбатальона "Азов" прибыли на передовую линию, на сегодняшний день они занимают те места, которые освободили войска ВСУ. Это все происходит по одной причине: Зеленский слушает то, что говорит Трамп, Порошенко и "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), естественно, слушают американских демократов, которые их финансировали. И формула Штайнмайера, и нормандская четверка, и все остальные действия не будут исполнены до периода, пока в США кто-то не победит. Если победит Трамп – начнутся мирные процессы, победит Байден – Порошенко и нацисты будут набирать обороты, и ни о каком прекращении гражданской войны и отведении сил ВСУ от линии разграничения говорить не придется», - сказал парламентарий.
Собеседник НСН отметил, что вина лежит и на самом президенте Владимире Зеленском, который не взял под свой контроль украинских силовиков сразу после инаугурации.
«Я постоянно в разных комментариях говорю о том, что первого дня, как Зеленский начал торговать одним местом на двух базарах – это ни к чему хорошему не приведет. Если бы он жестко, с первого дня, подчинил себе армию, нацгвардию, разоружил "Правый сектор" и посадил нацистов в тюрьмы – тогда бы у него все получилось. У него была поддержка населения, все возможности стать нормальным президентом Украины. Он решил торговаться, и этот торг привел к той ситуации, которая начинает выходить из-под контроля», - добавил депутат.
Отметим, что представитель политической рабочей группы на Минских переговорах, советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил НСН, что если информация о захвате Золотого боевиками «Азова» подтвердится – это станет серьезным вызовом для Зеленского.
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