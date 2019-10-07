Неудачу Зеленского в Донбассе объяснили торговлей «одним местом»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о срыве процесса разведения сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Последнее село ранее заняли бойцы украинского добровольческого батальона «Азов». В МИД Украины заявили, что процесс приостановлен из-за недавнего обстрела обоих населенных пунктов, поэтому вернуться к вопросу отвода войск можно будет только при условии сохранения перемирия в течение семи дней.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил в эфире НСН, что перемирие в Донбассе будет зависеть от исхода выборов в США.

«Мы видим, что Порошенко и нацисты вышли на улицы Киева. Бойцы нацбатальона "Азов" прибыли на передовую линию, на сегодняшний день они занимают те места, которые освободили войска ВСУ. Это все происходит по одной причине: Зеленский слушает то, что говорит Трамп, Порошенко и "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), естественно, слушают американских демократов, которые их финансировали. И формула Штайнмайера, и нормандская четверка, и все остальные действия не будут исполнены до периода, пока в США кто-то не победит. Если победит Трамп – начнутся мирные процессы, победит Байден – Порошенко и нацисты будут набирать обороты, и ни о каком прекращении гражданской войны и отведении сил ВСУ от линии разграничения говорить не придется», - сказал парламентарий.

Собеседник НСН отметил, что вина лежит и на самом президенте Владимире Зеленском, который не взял под свой контроль украинских силовиков сразу после инаугурации.