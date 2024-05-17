Пожары и отключение света: Дроны атаковали гражданские объекты на юге России

УДАРЫ ПО ЮГУ: НПЗ И СТАНЦИЯ

Всего за ночь было уничтожено 102 беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что 51 дрон уничтожили над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской.

Так, Туапсе этой ночью атаковали два украинских беспилотника, целью стала гражданская инфраструктура - нефтеперерабатывающий завод.

«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорилось в сообщении оперштаба Краснодарского края.

На данный момент пожар локализован, детали произошедшего уточняются. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в городе звучали сигналы воздушной тревоги.

Также десятки украинских беспилотников и более пяти безэкипажных катеров уничтожены за минувшую ночь в районе Севастополя. О деталях сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, пострадавших нет.

При этом атака привела к точечным отключениям света.

«Специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции «Севастополь» после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток», - объяснил Развожаев.

В связи со сложившейся ситуацией было также принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.