Пожары и отключение света: Дроны атаковали гражданские объекты на юге России
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, ВСУ активно атакуют южные регионы, целясь в гражданскую инфраструктуру.
В ночь на 17 мая Киев предпринял очередные попытки атаковать российские регионы. Массированный удар был нанесен по Севастополю, в Туапсе – возгорание нефтеперерабатывающего завода, тревожная сирена прозвучала и в Новороссийске. Всего за ночь было перехвачено 102 беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Российская сторона ожидает, что ВСУ и дальше будут действовать такими «террористическими» методами на фоне провалов на линии фронта. При этом Украина в последние дни все чаще подключает безэкипажные катера. Все атаки успешно отражаются российскими силами.
УДАРЫ ПО ЮГУ: НПЗ И СТАНЦИЯ
Всего за ночь было уничтожено 102 беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что 51 дрон уничтожили над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской.
Так, Туапсе этой ночью атаковали два украинских беспилотника, целью стала гражданская инфраструктура - нефтеперерабатывающий завод.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорилось в сообщении оперштаба Краснодарского края.
На данный момент пожар локализован, детали произошедшего уточняются. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в городе звучали сигналы воздушной тревоги.
Также десятки украинских беспилотников и более пяти безэкипажных катеров уничтожены за минувшую ночь в районе Севастополя. О деталях сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, пострадавших нет.
При этом атака привела к точечным отключениям света.
«Специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции «Севастополь» после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток», - объяснил Развожаев.
В связи со сложившейся ситуацией было также принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.
Прошедшей ночью дроны также атаковали и Новороссийск. По данным краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, силами ПВО было подавлено свыше десятка беспилотников. В городе после этого «возникли локальные возгорания». На фоне атаки мэр города Андрей Кравченко призвал жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам. Более 30 взрывов прозвучало ночью в регионе, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.
КРЫМ: РАКЕТЫ И КАТЕРА
16 мая российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Позднее было обнаружено еще три таких катера.
Также в тот день российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией полуострова. Три дома и автомобиль получили повреждения после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в тот день.
«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина», - написал он.
В ночь на 15 мая Крым также подвергался ракетным атакам, десять ATACMS были уничтожены российскими силами.
После атаки сообщалось, что несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после уничтожения ракет ATACMS в районе Северной стороны в Севастополе.
«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый... дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что опасные предметы нельзя поднимать, об их обнаружении необходимо сообщить в экстренные службы.
БЕЛГОРОД И ХАРЬКОВ
Также за прошедшую ночь в Белгородской области дроны-камикадзе атаковали автомобиль и АЗС (рядом с селом Бессоновка), в результате загорелся один из резервуаров, пожар локализовали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В машине погибли женщина и ребенок.
На фоне тревожных новостей из приграничных российских регионов военные эксперты все чаще говорят о необходимости создания «санитарной зоны», которая позволит прекратить обстрелы или минимизировать их.
Так, военный корреспондент Александр Коц заявил НСН, что основной целью российского наступления в Харьковской области Украины является создание «санитарной зоны» для прекращения обстрелов Белгорода.
«На восточном фланге мы имеем бои в районе Волчанска, на западном – бои на подступах к Липцам, а это точки, из окрестностей которых шли обстрелы Белгорода и Шебекинского района. Мы видим, как формируется эта буферная зона. В целом, чтобы создать санитарную зону, нужно двигаться минимум на 50-60 км от границы. Если посмотреть на карту, Харьков находится в пределах этого километража, но это очень отдаленная перспектива. Харьков – город-миллионник, а мы деревни берем месяцами. Освобождение Липцов и Волчанска даст какой-то тактический эффект, но для того, чтобы полностью обезопасить Белгород, надо двигаться дальше», - объяснил он.
С ним согласился бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов, который в разговоре с НСН подчеркнул, что сегодня Украина делает ставку на атаки беспилотниками, а полностью закрыть небо по всей границе не так просто.
«Пока большие поставки беспилотников идут Киеву, они на это делают упор, чтобы наносить удары по России, особенно по нефтеперерабатывающим комплексам. У нас ПВО не дремлют, но мы видим, что удары наносятся. На такой протяженности требуется огромное количество средств ПВО, закрыть небо очень трудно», - отметил он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков. Глава государства посетил город на фоне новостей об активном продвижении российских сил.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков был, скорее всего, прощальным, сообщил на своей странице «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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