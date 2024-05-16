Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS
16 мая 202408:38
Три дома и автомобиль получили повреждения после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией Крыма сбили пять снарядов ATACMS, напоминает Ura.ru.
«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, в другом ТСН взрывная волна повредила шесть окон дома.
Развожаев подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru