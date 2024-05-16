Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS

Россия и Китай намерены углублять отношения партнерства и стратегическое взаимодействие 11 БПЛА уничтожено за минувшую ночь в пяти регионах страны Боевые корабли Тихоокеанского флота провели учения на Дальнем востоке Госдума пока не планирует приглашать на встречу с депутатами главу Минобороны Андрея Белоусова СМИ: Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется У российских работодателей увеличился спрос на специалистов в сфере бухгалтерии и финансов