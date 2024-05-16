Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS

Три дома и автомобиль получили повреждения после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Минобороны: Пять ракет ATACMS уничтожены над Крымом

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией Крыма сбили пять снарядов ATACMS, напоминает Ura.ru.

«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в другом ТСН взрывная волна повредила шесть окон дома.

Развожаев подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
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