Украина атаковала Туапсе

Беспилотные летательные аппараты отковали Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожен беспилотник

В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Предварительно, никто не пострадал. Специальные службы приступил к тушению.

Ранее ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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