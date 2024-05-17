Украина атаковала Туапсе
17 мая 202406:39
Беспилотные летательные аппараты отковали Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
Предварительно, никто не пострадал. Специальные службы приступил к тушению.
Ранее ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru