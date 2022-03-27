Пожар размеров в 10 гектаров охватил лес в Чернобыльской зоне отчуждения

Украинская правозащитница призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить в опасную зону соответствующее оборудование и специалистов, чтобы потушить огонб, передает РИА Новости.

«Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира», — написала Денисова.

По ее данным, зафиксирован 31 пожар. Большое число очагов возгорания вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. По словам Денисовой, площадь пожаров увеличится на фоне ветреной и сухой погоды.

Ранее Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросети Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

