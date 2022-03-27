Пожар размеров в 10 гектаров охватил лес в Чернобыльской зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения из-за боевых действий начался лесной пожар на площади более десяти гектаров леса. Об этом рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале.
Украинская правозащитница призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить в опасную зону соответствующее оборудование и специалистов, чтобы потушить огонб, передает РИА Новости.
«Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира», — написала Денисова.
По ее данным, зафиксирован 31 пожар. Большое число очагов возгорания вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. По словам Денисовой, площадь пожаров увеличится на фоне ветреной и сухой погоды.
Ранее Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросети Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
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