Минобороны: Националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

«Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», - сказал Панков.

По его словам, в настоящее время украинская сторона уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. Панков подчеркнул, что это в очередной раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

