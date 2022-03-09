Минобороны: Националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС
Украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил замминистра обороны России Николай Панков.
«Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», - сказал Панков.
По его словам, в настоящее время украинская сторона уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. Панков подчеркнул, что это в очередной раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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