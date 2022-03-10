Украина сообщила МАГАТЭ об отключении Чернобыльской АЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросети Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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Как сообщила украинская сторона, АЭС потеряла подачу внешней энергии. Гросси выразил озабоченность в связи с происходящим, так как «безопасное внешнее электроснабжение всех ядерных площадок из сети» — один из обязательных элементов ядерной безопасности. Тем не менее, по словам главы МАГАТЭ, отключение электростанции от сети не окажет критического влияния на основные функции безопасности, пишет Газета.ру.

Гросси подчеркнул, что хранилищам отработавшего топлива ничего не угрожает, охлаждающей воды в бассейне достаточно для эффективного отвода тепла без подачи электроэнергии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Специалисты из РФ перевели станцию на резервные дизель-генераторные источники питания, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:Чернобыльская АЭСУкраина
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