Украина сообщила МАГАТЭ об отключении Чернобыльской АЭС
Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросети Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Как сообщила украинская сторона, АЭС потеряла подачу внешней энергии. Гросси выразил озабоченность в связи с происходящим, так как «безопасное внешнее электроснабжение всех ядерных площадок из сети» — один из обязательных элементов ядерной безопасности. Тем не менее, по словам главы МАГАТЭ, отключение электростанции от сети не окажет критического влияния на основные функции безопасности, пишет Газета.ру.
Гросси подчеркнул, что хранилищам отработавшего топлива ничего не угрожает, охлаждающей воды в бассейне достаточно для эффективного отвода тепла без подачи электроэнергии.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Специалисты из РФ перевели станцию на резервные дизель-генераторные источники питания, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+58 675 / сут.
Умерли
358 тыс.+645 / сут.
Выздоровели
14,9 млн+92 732 / сут.
- В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из России
- В Гидрометцентре пообещали москвичам «очень холодные» ночи
- Украина сообщила МАГАТЭ об отключении Чернобыльской АЭС
- СМИ: Coca-Cola сообщила о росте цен на свою продукцию в России
- Эксперт: голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров
- СМИ: ЕС планируют постепенно отказаться от газа и нефти из России
- Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса в России
- Caterpillar приостанавливает работу в России
- СМИ: три японских банка переведут часть своих сотрудников из РФ в другие страны
- В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru