Появилось видео убийства экс-спикера Рады Парубия
Появилось видео с моментом убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Его опубликовало издание «Страна.ua». Запись сделана с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как политик идет вдоль дома, за ним начинает идти мужчина, который ранее спрятался за одним из автомобилей.
В одной руке у злоумышленника открытая сумка курьера, в другой руке — оружие, из которого он стреляет. Затем неизвестный убегает с места преступления.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что убийство экс-спикера может быть связано с попыткой команды президента страны Владимира Зеленского «зачистить поляну», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
