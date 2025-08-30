Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове

Украинские СМИ со ссылкой на полицию страны ранее сообщали, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.



По данным источников издания «РБК-Украина», на месте убийства экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия найдено семь гильз. Украинское издание «УНИАН» передает, что огонь, по предварительным данным, открыл курьер компании по доставке еды, сейчас его ищут.

Андрей Парубий был спикером Рады в 2016-2019 годах. Он принимал активное участие в организации Майдана в 2013-2014 годах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

