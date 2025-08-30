Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове
Во Львове убит экс-председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские СМИ со ссылкой на полицию страны ранее сообщали, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
По данным источников издания «РБК-Украина», на месте убийства экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия найдено семь гильз. Украинское издание «УНИАН» передает, что огонь, по предварительным данным, открыл курьер компании по доставке еды, сейчас его ищут.
Андрей Парубий был спикером Рады в 2016-2019 годах. Он принимал активное участие в организации Майдана в 2013-2014 годах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове
- Минтранс: С 1 сентября в РФ опоздавшим на самолет не нужно покупать новый обратный билет
- РАН: Область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность для планеты
- Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР
- СМИ: В Тамбовской области при крушении легкомоторного самолета погиб человек
- Осужденный экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО
- Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца»
- Кремль опубликовал интервью Путина китайскому агентству «Xinhua»
- СМИ: Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем
- Оперштаб: На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru