Появились кадры отступления ВСУ в Артемовске
Кадры с отступлением подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), появившиеся в Сети, опубликовали «Известия».
«Наше начальство на нас... забило. Говорю как есть. За полчаса четыре «трехсотых» (раненых — прим. НСН) и два «двухсотых (убитых — прим. НСН)», — сказал один из бойцов ВСУ.
Также боец ВСУ рассказывает и о потерях в других подразделениях. По его словам, отступать приходится небольшими группами.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию появившуюся в СМИ, и заявил, что ВСУ продолжают вести бои в Артемовске.
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