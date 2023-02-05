Появились кадры отступления ВСУ в Артемовске

«Наше начальство на нас... забило. Говорю как есть. За полчаса четыре «трехсотых» (раненых — прим. НСН) и два «двухсотых (убитых — прим. НСН)», — сказал один из бойцов ВСУ.

Также боец ВСУ рассказывает и о потерях в других подразделениях. По его словам, отступать приходится небольшими группами.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию появившуюся в СМИ, и заявил, что ВСУ продолжают вести бои в Артемовске.