«Поцелуй Иуды!»: Украину грозит накрыть волна самых громких отставок

Главу ВСУ может погубить потеря Угледара, глава ГУР оказался жертвой «битв вертикалей», а Зеленский на этом фоне раззадорил Медведева «особым Рамтшайном».

На Украине могут грянуть отставки сразу трех главных силовиков. По данным местных СМИ, в офисе президента (ОП) этой страны готовят увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Возможные отставки связывают с раздражением Зеленского неудачами на фронте и давлением Запада, «пославшего» Украину с ее «планом победы».

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ВЫБОРЫ И ОТСТАВКИ: «ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»

1 октября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о встречах с Умеровым, Сырским, Будановым и главой Генштаба Анатолием Багрилевичем, опубликовав соответствующие фото. Местные СМИ увидели в этом нехороший знак, а находящийся в СИЗО депутат Александр Дубинский вспомнил «поцелуй иуды».

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды"», — написал в Telegram подозреваемый в госизмене Дубинский.

Политик напомнил, что Зеленский ранее публиковал фото с людьми из своего окружения перед тем, как от них избавиться, указав на экс-главу ВСУ Валерия Залужного, бывшего премьера Алексея Гончарука и самого себя.

О возможной отставке Буданова и Умерова сообщило на днях и издание «Forbes-Украина». По его данным, у Буданова натянутые отношения с Сырским и главой офиса президента Андреем Ермаком, а Умеров не смог наладить качественную работу в Минобороны.

На этом фоне украинский блогер Анатолий Шарий выпустил видео под названием «Зеленский выгоняет Буданова», а также с иронией прошелся по Зеленскому, назвав «очень плохим знаком» его фото рядом с дорожным знаком «Сумы».

Тем не менее, по данным издания «Страна.ua», отставка Буданова и Умерова откладывается до ноябрьских выборов в США.

«С одной стороны, нужно понимать, с кем именно в Вашингтоне придется иметь дело после выборов. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену», - пояснил источник издания.

При этом он отметил, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которым хотят заменить Умерова, не хочет быть министром обороны, а другой кандидатуры пока нет. Заменой Буданова называют главу Службы внешней разведки Олега Иващенко, однако и с ним есть проблемы. Кандидатура Иващенко не устраивает тех, кто «качает Буданова», поскольку его назначение приведет к усилению «вертикали Сырского».

При этом проблемы Сырского, сменившего в феврале 2024-го на посту главкома ВСУ Валерия Залужного, связывают с потерей Украиной Угледара и другими неудачами на фронте, которыми вновь раздражен Зеленский.

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ПЛАН, «РАМШТАЙН» И ПИАНИНО

По данным западных СМИ, Зеленского раздирают не только внутренние, но и внешние проблемы. По данным The Financial Times западные партнеры усиливают давление на Киев, обсуждая с Украиной возможное завершение конфликта с потерей территорий в обмен на членство в НАТО.

Издание El Pais сообщает, что в США скептически восприняли так называемый «план победы», с презентацией которого недавно приезжал в эту страну Зеленский. По его данным, этот «план» не понравился ни действующему главе белого дома Джо Байдену, ни его потенциальным сменщикам – Дональду Трампу и Камале Харрис. В этой связи союзники Украины все чаще рассуждают о «прагматичном выходе» из конфликта и указывают Украине на необходимость переговоров с Россией, отмечает «Коммерсант».

The Times и вовсе утверждает, что власти США отправили Зеленского «куда подальше» с его «планом победы».

В конце сентября это же издание раскрыло содержание «плана победы» Зеленского, указав, что один из его пунктов предполагает продолжение операции в Курской области. Тогда на это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим. (…) Относимся к этому очень сдержанно», — отмечал Песков.
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6 октября Зеленский пообещал представить «план победы» на «особенной встрече» с представителями НАТО в формате «Рамштайн»12 октября. На это в воскресенье ответил в своем фирменном стиле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Свиномузыкальный киевский паяц заявил, что в скором времени «будет особый Рамштайн». Неужели он сменит на сцене Тилля Линдеманна и наконец вернётся к фаллическому пианино?» - поинтересовался Дмитрий Анатольевич.


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ФОТО: ТАСС / AP
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