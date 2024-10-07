«Поцелуй Иуды!»: Украину грозит накрыть волна самых громких отставок

ВЫБОРЫ И ОТСТАВКИ: «ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»

1 октября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о встречах с Умеровым, Сырским, Будановым и главой Генштаба Анатолием Багрилевичем, опубликовав соответствующие фото. Местные СМИ увидели в этом нехороший знак, а находящийся в СИЗО депутат Александр Дубинский вспомнил «поцелуй иуды».

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды"», — написал в Telegram подозреваемый в госизмене Дубинский.

Политик напомнил, что Зеленский ранее публиковал фото с людьми из своего окружения перед тем, как от них избавиться, указав на экс-главу ВСУ Валерия Залужного, бывшего премьера Алексея Гончарука и самого себя.

О возможной отставке Буданова и Умерова сообщило на днях и издание «Forbes-Украина». По его данным, у Буданова натянутые отношения с Сырским и главой офиса президента Андреем Ермаком, а Умеров не смог наладить качественную работу в Минобороны.

На этом фоне украинский блогер Анатолий Шарий выпустил видео под названием «Зеленский выгоняет Буданова», а также с иронией прошелся по Зеленскому, назвав «очень плохим знаком» его фото рядом с дорожным знаком «Сумы».

Тем не менее, по данным издания «Страна.ua», отставка Буданова и Умерова откладывается до ноябрьских выборов в США.

«С одной стороны, нужно понимать, с кем именно в Вашингтоне придется иметь дело после выборов. С другой стороны, нужно время, чтоб определиться с кандидатами на замену», - пояснил источник издания.

При этом он отметил, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которым хотят заменить Умерова, не хочет быть министром обороны, а другой кандидатуры пока нет. Заменой Буданова называют главу Службы внешней разведки Олега Иващенко, однако и с ним есть проблемы. Кандидатура Иващенко не устраивает тех, кто «качает Буданова», поскольку его назначение приведет к усилению «вертикали Сырского».

При этом проблемы Сырского, сменившего в феврале 2024-го на посту главкома ВСУ Валерия Залужного, связывают с потерей Украиной Угледара и другими неудачами на фронте, которыми вновь раздражен Зеленский.