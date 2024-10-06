Медведев: «Жаль», что Трамп не был правителем мира последние 10 тыс. лет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что если бы он был главой государства, то предотвратил бы конфликт на Украине.

«Как жаль, что он не был "..." президентом повсюду в последние 10 тысяч лет», - написал российский политик в своем Telegram-канале.

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В связи с этим он в шутку также посоветовал Трампу стать «фараоном, шахом, султаном или князем».

До этого Дмитрий Медведев назвал СВО тяжелым испытанием для России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «над США смеется весь мир», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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