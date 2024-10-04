СМИ: Решение об отставке Буданова и Умерова перенесено до выборов в США

Отставка главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова будет отложена до выборов в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, решение принято для того, чтобы определить, с кем именно в Вашингтоне придется взаимодействовать после выборов, что может потребовать корректировки кадровых планов. Кроме того, необходимо больше времени для поиска подходящих кандидатов на замену.

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Согласно источнику, назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на пост Буданова не устраивает сторонников последнего, так как это могло бы привести к укреплению вертикали командования ВСУ под руководством генерал-лейтенанта Сырского. Вопрос с отставкой Умерова, по утверждению собеседника, также остается сложным.

Упоминается, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который рассматривался как возможный кандидат на пост министра обороны, не проявляет интереса к этой должности. У него также существуют проблемы в отношениях с Генштабом ВСУ. В результате, все зависит от поиска нового кандидата, который пока не найден, что и стало причиной отсрочки обсуждения вопроса до выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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