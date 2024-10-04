СМИ: Решение об отставке Буданова и Умерова перенесено до выборов в США
Отставка главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова будет отложена до выборов в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
По данным издания, решение принято для того, чтобы определить, с кем именно в Вашингтоне придется взаимодействовать после выборов, что может потребовать корректировки кадровых планов. Кроме того, необходимо больше времени для поиска подходящих кандидатов на замену.
Согласно источнику, назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на пост Буданова не устраивает сторонников последнего, так как это могло бы привести к укреплению вертикали командования ВСУ под руководством генерал-лейтенанта Сырского. Вопрос с отставкой Умерова, по утверждению собеседника, также остается сложным.
Упоминается, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который рассматривался как возможный кандидат на пост министра обороны, не проявляет интереса к этой должности. У него также существуют проблемы в отношениях с Генштабом ВСУ. В результате, все зависит от поиска нового кандидата, который пока не найден, что и стало причиной отсрочки обсуждения вопроса до выборов в США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Решение об отставке Буданова и Умерова перенесено до выборов в США
- Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит до 10 лет тюрьмы
- Байден пошутил о своем возвращении в предвыборную гонку 2024 года
- США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
- Байден заявил, что санкции в отношении Ирана могут коснуться нефтяной отрасли
- С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка
- Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан
- В Праге задержан школьник, угрожавший расправой над одноклассниками
- Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru