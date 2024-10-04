СМИ: Решение об отставке Буданова и Умерова перенесено до выборов в США

Отставка главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова будет отложена до выборов в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, решение принято для того, чтобы определить, с кем именно в Вашингтоне придется взаимодействовать после выборов, что может потребовать корректировки кадровых планов. Кроме того, необходимо больше времени для поиска подходящих кандидатов на замену.