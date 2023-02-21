«Абрамович не вернется»: Экс-министр экономики объяснил призыв Путина к бизнесменам
Андрей Нечаев сказал НСН, что вывоз капитала из России достиг рекордных значений, а бизнесмены не спешат возвращаться в страну.
Отток капитала из России достиг рекордных значений, бизнесмены не спешат возвращаться в страну и инвестировать, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада. Он отметил, что образ Запада как тихой гавани «оказался фальшивкой», а также призвал бизнесменов инвестировать в Россию. Нечаев напомнил, что данные ЦБ говорят о рекордном выводе капитала из страны.
«Мы имеем объективные данные ЦБ, которые показывают, что валютные депозиты россиян за рубежом выросли скачкообразно. В последнее время вывод капитала был на уровне рекордных значений. Нужно оговориться, что это вывод капитала не только предпринимателями, но и частными гражданами», - рассказал Нечаев.
По его словам, обращение Путина к крупному бизнесу можно интерпретировать по-разному, но пока предприниматели не спешат возвращаться в страну вместе с инвестициями.
«С другой стороны, действительно сейчас не все, но многие крупные предприниматели, связанные с Кремлем, столкнулись с большими проблемами на Западе. При этом я не припомню массового возврата и людей, и денег. Можно это обращение интерпретировать как предостережение для тех, кто только собирается уехать, или как призыв к другим вернуться в Россию. Какие-то сомнения возникают, что Абрамович, например, вернется», - добавил собеседник НСН.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что представители крупного бизнеса предложили отдать в казну 300 млрд рублей, чтобы профинансировать государственные программы. Известно, что добровольные взносы не распространят на нефтегазовый сектор и малый бизнес. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН назвал эту сумму незначительной для государства.
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