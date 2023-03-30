СМИ: Роман Абрамович тайно финансировал голландский «Витесс»
Российский предприниматель Роман Абрамович будучи владельцем лондонского «Челси» втайне финансировал нидерландский футбольный клуб «Витесс», сообщает The Guardian.
Газета утверждает, что российский бизнесмен вложил в него не менее €117 млн, в то время как оборот голландского клуба до этого не превышал €14 млн.
Финансирование проходило через ряд подставных и офшорных организаций.
В The Guardian заявили, что адвокат Абрамовича отказался от комментариев на эту тему.
Как отмечается, первые подозрения о связях английского и голландского клубов появились в 2010 году, когда владельцем «Витесса» стал грузинский футболист Мераб Жордания, который часто называл Абрамовича своим другом.
Ранее, как сообщала НСН, канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича.
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